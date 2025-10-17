Rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus mittelständischen Unternehmen der Region folgten am 8. Oktober der Einladung von DELO Industrie Klebstoffe zum Auftakt der Eventreihe „DELO Connect“ mit Fokus auf Prozessdigitalisierung und KI im Mittelstand. Neben inspirierenden Keynotes und praxisnahen Anwendungsfällen, bot die Plattform viel Raum für Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Diskussion.

Digitale Lösungen gelten als Motor für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit – gleichzeitig stellen sie viele Unternehmen vor die Frage, wie sich Technologien praxisnah und wirtschaftlich integrieren lassen. Genau dieser Austausch stand im Fokus von „DELO Connect“: Expertinnen und Experten – darunter Hochland, Uzin Utz, HÖRMANN Digital, Zeiss und DELO – gaben Einblicke in ihre Digitalisierungsstrategien und zeigten anhand realer Anwendungsfälle, wie Prozessdigitalisierung und KI den Arbeitsalltag im deutschen Mittelstand bereits heute verändern. Ein Höhepunkt des Tages war das World Café am Nachmittag. In drei thematisch unterschiedlichen Runden diskutierten die Teilnehmenden, wie dezentrale Softwareentwicklung, Cloud-Technologien und KI im Arbeitsalltag die Digitalisierung im Mittelstand weiter beschleunigen können. Hierbei wurden neue Ideen entwickelt und konkrete Lösungsansätze besprochen.

Die Veranstaltung, die darauf abzielte, voneinander zu lernen, den regionalen Wissensaustausch zu fördern und die Prozessdigitalisierung im Mittelstand nachhaltig zu stärken, fand bei den Teilnehmenden großen Anklang. „Events wie DELO Connect sind ein wichtiger Impulsgeber für den Mittelstand. Sie zeigen, dass Digitalisierung nicht nur ein Thema für Großkonzerne ist – auch kleinere Unternehmen können mit klarer Strategie und Zusammenarbeit große Fortschritte machen“, erklärt Friedrich Arnold, HÖRMANN Digital.

