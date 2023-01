Sanierung der Grundschule in Windach wird noch etwas teurer

Der Schulverband Windach beschließt Budgeterhöhungen von rund 380.000 Euro. Damit steigen die Kosten auf über neun Millionen Euro.

Hauptthema der jüngsten Schulverbandssitzung in Windach war wieder die Sanierung der Grundschule. Nach einer Ortsbegehung an der Schule trafen sich die Mitglieder der Verbandsversammlung aus Windach, Eching, Eresing und Greifenberg im warmen Lehrerzimmer. „Jeder hat gesehen, dass die Sanierung vorangeht“, begrüßte der Schulverbandsvorsitzende und Windacher Bürgermeister Richard Michl das Gremium. Das Ganze ziehe sich zwar schon über einen längeren Zeitraum hin, „aber es geht nun langsam in die Umsetzungsphase“. Allerdings würden auch die Kosten weiter nach oben gehen. Die Budgeterhöhungen beziehen sich auf verschiedene Sanierungsbereiche innen und außen.

Die Vorhaben im Außenbereich wurden von Christian Kraus vom Ingenieurbüro Glatz & Kraus und der Landschaftsarchitektin Katrin Mohrenweis vorgestellt. So ist ein barrierefreier Zugang geplant, den es bislang nicht gibt. „Unsere Idee war es, dass man vom Süden her über die jetzige Baustelleneinrichtungsfläche einen barrierefreien Zugang schaffen könnte“, erklärte Mohrenweis. Im Gremium stieß die Vorstellung der „kleinen Lösung“ auf Zustimmung. Da man die bestehende Feuerwehrzufahrt nicht barrierefrei machen könne, weil diese mit Rasengittersteinen befestigt ist, soll entlang dieser Zufahrt ein wassergebundener Weg nach vorne entstehen. Hinten könne ein Behindertenparkplatz ausgewiesen werden. Die Kosten hierfür liegen bei etwa 20.000 Euro.

Auch der Buswartebereich an der Grundschule wird optimiert

Weiter ging es mit der Optimierung der Zufahrt und des Buswartebereichs auf der Ostseite. Die Planer erklärten, dass es auch hier eine „kleine“ und „große“ Lösung gebe. Die kleine Lösung sei technisch notwendig – man könne die bestehende Asphaltrampe zurückbauen, angleichen und etwas flacher gestalten. „Wir können das mit Betonpflaster machen“, meinte Mohrenweis. Bei der großen Lösung würde man den kompletten Bereich samt Bushaltestelle neu asphaltieren und Grünbereiche einbauen. Einstimmig sprach sich die Verbandsversammlung für die große Lösung aus, eine 5:4-Mehrheit stimmte für eine Bepflasterung (ohne Grünstreifen) im Süden. Die Mehrkosten belaufen sich auf 70.000 Euro.

Der vollflächige Pflasterausbau im Pausenhof Ost habe sich aufgrund eines Änderungsantrags mit Mehrkosten ergeben. Weil hier neue Rohrleitungen fürs Oberflächenwasser gelegt werden, mache es Sinn, das Pflaster komplett herauszunehmen und später wieder komplett einzubauen, erläuterte Kraus. Die Mehrkosten von 118.000 Euro beschloss die Verbandsversammlung einstimmig.

Weitere Mehrkosten verursachen eine Asbestsanierung im Innenbereich (105.000 Euro), flächendeckendes WLAN, Elektrik und Brandmeldeanlagen (25.000 Euro), Abbruch- und Putzarbeiten (35.000 Euro) und die Neuausführung der Vegetationsfläche Ost (6000 Euro).

