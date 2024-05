Sanierung der Schule in Windach bleibt unter zehn Millionen Euro

Das aktuelle Sanierungsbudget für die Windacher Grundschule von 9,76 Millionen wird nicht überschritten. Der Haushaltsplan 2024 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,9 Millionen Euro vor.

„Wir sind nach wie vor unter der magischen Grenze von zehn Millionen Euro“, freute sich der Windacher Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzende Richard Michl bei der jüngsten Schulverbandssitzung. Stephanie Legler vom Büro Seitz und Müller Projektmanagement aus Planegg erörterte den Verbandsmitgliedern ( Windach, Eching, Eresing und Greifenberg) den aktuellen Stand und die Kostenentwicklung bezüglich der Sanierung der Grundschule. Das Gesamtbudget beläuft sich auf 9,76 Millionen Euro, darunter sind die Baukosten mit 9,48 Millionen Euro sowie eine Reserve in Höhe von 280.000 Euro. Das Kostenziel sei damit aktuell eingehalten. Im Budget nicht enthalten sind die Kosten für die Ausstattung.

Terminlich sollen die Außenputz- und Spenglerarbeiten bis Ende Mai, die Außenanlagen sowie die Kanalsanierung bis Ende August abgeschlossen sein. Laut des aktuellen Zahlungsstandes hat der Schulverband bereits 5,6 Millionen Euro ausgegeben.

Der Schulverband Windach nimmt einen Kredit über 4,9 Millionen Euro auf

Einstimmig beschlossen wurden Haushaltsplan und Haushaltssatzung für 2024, die der Uttinger Kämmerer Matthias Graf dem Schulverband präsentierte. Mit der Aufnahme eines Kredits in Höhe von 4,9 Millionen Euro soll ein Großteil der Investitionsausgaben abgedeckt werden. Die Verwaltungsumlage wird auf die Mitglieder des Schulverbandes nach dem Verhältnis der Schüler umgelegt und auf insgesamt 1,12 Millionen Euro festgesetzt. Das ergibt bei 388 Verbandsschülern eine Pro-Kopf-Umlage von 2885 Euro. Die Investitionsumlage (ohne Zahlungen für das Darlehen) beträgt 79.346 Euro, das sind 204,50 Euro pro Schüler. Die Investitionsumlagen aus den Darlehen zur Kredittilgung liegen bei insgesamt rund 655.000 Euro.

Zusammen mit dem bereits vorhandenen Schuldenstand von sechs Millionen zuzüglich des Kredits von 4,9 Millionen und abzüglich der Tilgung für 2024 wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf knapp 10,3 Millionen Euro belaufen.

Wie geht man mit dem Betreuungsanspruch ab 2026/27 um?

Weiter beschäftigte die Verbandsmitglieder die Frage, wie man mit dem zukünftigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung verfahren soll, ab dem Schuljahr 2026/27 gilt dies für die Erstklässler, ab 2029 dann für alle Grundschüler. Richard Michl sieht das als eine „riesige Herausforderung an“. Er betrachtet zwei Möglichkeiten: offene Ganztagsklassen oder die Fortführung beziehungsweise den Ausbau der Mittagsbetreuung. Offene Ganztagsklassen würden bedeuten, dass die Kinder nach dem Unterricht in der Schule verbleiben. Bei der Mittagsbetreuung können die Kinder meist in ihrer Gemeinde betreut werden, je nachdem ob eine entsprechende Möglichkeit dezentral angeboten wird. Bislang sind diese überwiegend privat organisiert.

„Wir müssen wissen, ob der Verein, der sich in Eching um die Mittagsbetreuung kümmert, es überhaupt weiter macht“, wandte Bürgermeister Siegfried Luge ein. In Windach muss geklärt werden, wie viele Räume der Grundschule in Zukunft für die Nachmittagsbetreuung benötigt werden. Die Greifenberger Bürgermeisterin Patricia Müller fand eine Aufstellung über die Anzahl der Schüler, die eine Mittagsbetreuung benötigen, sinnvoll. Geklärt werden konnte in der Sache noch nichts.