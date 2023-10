Windach

17:14 Uhr

Sanierung des Gasthofs am Schloss in Windach verzögert sich

Die Sanierung das gemeindlichen Gasthofs am Schloss in Windach hat sich verzögert. Die Wiedereröffnung wird noch etliche Monate auf sich warten lassen.

Plus Die Wirtschaft in Windach sollte eigentlich Ende dieses Jahres wieder öffnen. Jetzt äußert sich der Bürgermeister zu den Verzögerungen.

Eigentlich sollten ab Ende dieses Jahres wieder Gäste im Gasthof am Schloss in Windach einkehren können, das war zumindest der Plan. Warum es noch einige Monate dauern wird, bis es tatsächlich so weit ist, erklärt Bürgermeister Richard Michl auf Nachfrage unserer Redaktion. Wer die neuen Pächter werden, steht schon seit über einem Jahr fest. Es ist ein Ehepaar, das bereits ein Wirtshaus in Gauting betreibt.

"Wir können jetzt erst mit dem Ausbau beginnen. Grund dafür sind denkmalschutzrechtliche Punkte, die noch abzuklären waren und deswegen kam es zu Verzögerungen bei der Baugenehmigung. Ich hoffe, dass es ab jetzt schneller geht als ursprünglich geplant, aber neun Monate wird es noch dauern", sagt Bürgermeister Michl. Überleg werde, Mitte 2024 zunächst das Restaurant zu eröffnen und in einem zweiten Schritt dann erst die Gästezimmer fertigzustellen, so der Rathauschef. In dem Gebäude gibt es 13 Zimmer. Der Dachstuhl im Gasthof am Schloss soll ausgebaut werden, dort sind vier Zimmer für Familien geplant, sagte das künftige Wirtsehepaar im Gespräch mit unserer Redaktion im vergangenen Jahr. Die Gemeinde räumte Anjuli und Simon Wankerl ein Mitspracherecht bei den Sanierungsarbeiten ein.

