Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Bei Schöffelding kommt ein Mann mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto kommt erst auf einer Leitplanke zum Stillstand. Die Polizei vermutet den Einfluss von Rauschmitteln.

Ein Mann hat auf einer Straße bei Schöffelding die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilt, war der 37-Jährige am späten Mittwochvormittag von der Hauptstraße in Schöffelding in östlicher Richtung unterwegs und bog am Ende der Straße nach rechts in Richtung der Anschlussstelle Schöffelding ab.

Unfall bei Schöffelding: Polizei vermutet Rauschmittel waren im Spiel

Dabei geriet er mit seinem Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und auf der angrenzenden Leitplanke mit seinem Fahrzeug zum Liegen. Bei der Aufnahme des Unfalls ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 10.000 Euro. (AZ)