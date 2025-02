Tank- und Rastanlage bei Schöffelding kommt doch nicht

Die Pläne für eine Tank-, Service- und Rastanlage mit Gastrobetrieb an der A96 bei Schöffelding will der Windacher Gemeinderat in der vorliegenden Form nun doch nicht weiterverfolgen. Gleichzeitig möchte man das Gelände aber nicht ganz aufgeben.

Ein Plan, wie das „Sondergebiet Lachmayr“ an der Südseite der A96 aussehen könnte, ist im Gemeinderat bereits im August öffentlich vorgestellt worden. Und laut dem damaligen mehrheitlichen Beschluss sollte das Vorhaben weiterbetrieben werden. In der jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat wieder mit dieser Thematik: Bürgermeister Richard Michl (Freie Wähler Windach) wollte alle Argumente, die für oder gegen das Projekt sprechen, sammeln. „Dann entscheiden wir, ob und wie wir weitermachen wollen.“

Gemeinderäte sehen noch nicht die Zeit für einen Beschluss

Dies stieß bei vielen Gemeinderäten auf Ablehnung: Sven Sautter (Bilo/Grüne) stellte klar, dass es nicht Aufgabe der Gemeinderäte sein könne, wie ein Projektentwickler zu agieren. „Es geht darum, dass der Projektentwickler uns Vorschläge zeichnet, wir dazu Fragen stellen und bei einer Klausurtagung ans Eingemachte gehen.“ Zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch nicht ins Detail gehen. Robert Beinhofer (DG Windach) sah das ähnlich: „Wir als Gemeinderäte sollen heute entscheiden, wie wir die nächsten Schritte weitergehen. Es geht um eine nachhaltige Zukunftsentscheidung, das braucht Zeit. Dazu finde ich diesen Abend nicht passend.“

Christoph Köhl (Bilo/Grüne) wollte über den Vorschlag des Projektentwicklers, den er „grottig“ fand, gar nicht erst reden. „Es gibt genügend Tankstellen und genügend Gastrobetriebe entlang der Strecke dort.“ Man könne nicht schwammig hin und her diskutieren, sagte Rudolf Frommknecht (Bilo/Grüne). „Es geht laut Beschlussvorlage um dieses Projekt insgesamt und wir müssen genau wissen, worüber wir reden und dass nicht ein McDonalds dazukommt.“

Am Ende müssten die Bürger entscheiden, fordert ein Schöffeldinger Gemeinderat

Wolfgang Hesse (FWG Schöffelding) appellierte, die Bürgerschaft zu beteiligen. „Wenn das hier kein Projekt ist, wo wir die Bürger beteiligen, dann frage ich mich wirklich. Das ist elementar wichtig für Windach und Schöffelding. Wir können gerne ein Brainstorming machen, aber am Ende müssen das die Bürger entscheiden.“ Auf Antrag von Sven Sautter wurde schließlich mehrheitlich abgestimmt, dass das Projekt in der vorliegenden Form nicht weiterverfolgt werden soll.

Ganz vom Tisch war das Thema damit nicht. Alexander Gebhardt (Freie Wähler Windach) möchte nicht ausschließen, mögliche Nutzungen und infrastrukturelle Möglichkeiten auf dem Gelände weiterzuverfolgen. „Ich will den Standort als solchen nicht komplett wegstreichen.“ Er könnte sich durchaus eine Erweiterung mit Tankstelle vorstellen. Sven Sautter schlug eine Klausur mit dem Projektentwickler, der Gemeinde und dem Eigentümer vor. „Wenn wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wie wir das Gebiet ändern, dann könnten wir es der Bürgerschaft vorstellen. Das wäre ein vernünftiger Weg“.

Wolfgang Hesse brachte die Idee ins Spiel, einen Workshop abzuhalten und mögliche Ideen zu sammeln. „Das haben wir damals beim Feuerwehrhaus auch so gemacht und es ist dabei etwas richtig Gutes herausgekommen.“ Das Ziel müsse sein, etwas Vernünftiges vorzubereiten und dann die Bürger mit ins Boot zu holen. Wie und wann das genau geschehen wird, bleibt offen. Die Debatte im Gremium wurde nach einer Stunde durch einen Antrag von Ingmar Bertling (FWG Schöffelding) beendet.