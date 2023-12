Schützenstraße in Windach: Anlieger sollen sich einbringen

Im Zuge des Ausbaus der Schützenstraße in Windach ist ein einfacher Gehweg geplant. Bevor es losgeht, können sich die Anwohner dazu äußern.

Die Schützenstraße in Windach soll für Fußgänger sicherer werden. Wie das aussehen könnte, wurde bereits mehrfach im Ausschuss für Verkehr und Ortsbild diskutiert. In der vergangenen Gemeinderatssitzung stellte Andreas Baumann vom Ingenieurbüro Glatz & Kraus die Entwurfsplanung zum Ausbau der Schützenstraße vor.

Die Variante mit einem einfachen Gehweg wurde bereits im Verkehrsausschuss bevorzugt. „Bei einem kombinierten Geh- und Radweg benötigt man eine Breite von 2,50 Meter, sodass die Fahrbahn relativ eng wird“, führte Baumann aus. Daher habe man sich für einen „einfachen“ Gehweg auf der Nordseite entschieden. Da hier auch das Baugebiet liegt, könne der Merowinger Weg über ein gemeindeeigenes Grundstück an den Gehweg angebunden werden. In Richtung der Münchner Straße ist eine Querungshilfe vorgesehen, damit die Fußgänger auf die Südseite überwechseln und dann den Gehweg an der Münchner Straße weiter folgen können.

Beim Ausbau der Schützenstraße in Windach besteht kein Zeitdruck

Bürgermeister Richard Michl (FWW) schlug vor, die betroffenen Anlieger bei der Planung mit ins Boot zu nehmen und einen runden Tisch einzuberufen. Man habe schließlich keinen Zeitdruck, sagte er. Dafür plädierte auch Christoph Köhl (Bilo/Grüne): „Wir haben hier ein Projekt, das für die nächsten Jahrzehnte eine Festlegung trifft. Vielleicht kommen noch neue Gedanken der Anwohner dazu, die wir für den Straßenausbau berücksichtigen können“. Alexander Gebhardt (FWW) regte an, erst über die bevorzugte Variante abzustimmen und dann die Bürger einzubinden. Man könne mögliche Anregungen trotzdem in der Planung berücksichtigen.

Im Beschluss stimmten die Gemeinderäte mehrheitlich sowohl für die Variante des „einfachen Gehwegs“ als auch dafür, dass diese bei einer Anliegerversammlung vorgestellt und Anregungen gegebenenfalls eingearbeitet werden.