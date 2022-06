Windach

Sechs Millionen Euro für die Schulsanierung in Windach

Die vor mehr als 50 Jahren erbauten Klassentrakte I und II an der Windacher Schule sollen saniert werden, dazu auch der sogenannte Sondertrakt.

Plus Der vor drei Jahren im Schulverband Windach gefasste Beschluss, zwei Klassentrakte und den Sondertrakt zu erneuern, soll jetzt umgesetzt werden. Dabei wird auch darauf geachtet, dass das Gelände barrierefrei wird.

Von Nicole Burk

Auf den Schulverband Windach kommen rund sechs Millionen Euro an Kosten für die Sanierungsarbeiten am Gebäude zu. Neben der barrierefreien Umsetzung und einem automatischen Drehflügelantrieb steht die Anfrage einer mobilen Bücherei im Raum. Bereits im Januar 2019 hatte der Schulverband, zu dem neben Windach auch Eching, Eresing und Greifenberg gehören, die Sanierung der Schule beschlossen. So sollen die Klassentrakte I und II sowie der Sondertrakt komplett erneuert werden.

