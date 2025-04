Starkbierfest der Sportfreunde Windach

Es hatte sich in Windach herumgesprochen, dass das erste Starkbierfest im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war. Bereits drei Wochen vor der Veranstaltung waren alle Eintrittskarten verkauft. Um einen guten Platz zu ergattern, kamen die 150 Gäste bereits früh und es bildete sich eine lange Schlange am Einlass.

Icon Vergrößern Die Chamäleon Harmonists begeisterten das Publikum. Foto: Gerhard Heininger Icon Schließen Schließen Die Chamäleon Harmonists begeisterten das Publikum. Foto: Gerhard Heininger

Bernd Drescher, 1. Vorsitzender der Sportfreunde, begrüßte die Besucher und gab einen kleinen Ausblick auf das Programm des Abends. Das Team des Ristorum Windach sorgte für gute bayerische Küche zu fairen Preisen, den „Windachator“ und alle anderen Speisen und Getränke servierten Mitglieder und Unterstützer der Sportfreunde Windach. In seiner Krüglrede nahm Martin Futterknecht wieder das gesellschaftliche und politische Leben in Windach aufs Korn. In diesem Jahr ging er vor allem auf Beiträge und Autoren der Gemeindezeitung „Der Windacher“ ein und bot sie pointiert dem Publikum dar. Eine „Gemeinderatssitzung in Nedderknöfel“ stand im Mittelpunkt des Einakters der Theatergruppe Windach. Im anschließenden Sketch „Berufsberatung in Nedderknöfel“, versuchte ein Vater in spe schon den richtigen Beruf für sein zukünftiges Kind zu finden. Gesanglich und optisch begeisterte der Männerchor Chamäleon Harmonists das Publikum, vor allem mit der Zugabe „Wackelkontakt“. Musikalisch durch den Abend führte die Musikkapelle Windach, die bis spät in die Nacht wieder für ausgelassene Stimmung beim Publikum sorgte.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.