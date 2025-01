Sternsinger Windach

Erfolgreicher Tag

Bei schönstem Wetter machten sich in Windach 40 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf den Weg, um den Segen von Haus zu Haus zu bringen. In diesem Jahr stehen die Kinderrechte im Fokus, vorrangig in Kolumbien und Kenia. Für diesen guten Zweck konnten in Windach über 6.500 € gesammelt werden! Vielen Dank an alle, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben!

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.