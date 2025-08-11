Steuerfachwirtin aus Windach für meisterhafte Leistung ausgezeichnet

Wer die berufsbegleitende Weiterbildung zum Steuerfachwirt oder zur Steuerfachwirtin erfolgreich abschließt, beweist nicht nur fachliches Können, sondern auch außergewöhnliche Zielstrebigkeit. Madlen Gröger aus Windach zählt in diesem Jahr zu den Besten des Prüfungsjahrgangs: Mit einem Notendurchschnitt von 2,5 gehört sie zu den besten 20 % der Absolventinnen und Absolventen in Bayern – und wurde dafür mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung geehrt. Die feierliche Übergabe erfolgte im Rahmen der Abschlussfeier der Aus- und Weiterbildung der Steuerberaterkammer München. Absolventinnen und Absolventen wurden für ihre herausragenden Ergebnisse mit dem Meisterpreis ausgezeichnet.

„Der erfolgreiche Abschluss einer berufsbegleitenden Weiterbildung ist eine besondere Leistung, die Ausdauer, Selbstdisziplin und Leidenschaft für den Beruf verlangt“, so Prof. Dr. Hartmut Schwab, Präsident der Steuerberaterkammer München. „Wir würdigen nicht nur Ihre exzellente Prüfungsleistung, sondern auch Ihr Engagement, Ihre Motivation und Ihr persönliches Investment in die eigene berufliche Entwicklung. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem Erfolg.“

Neben dem Meisterpreis können sich alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen über den Meisterbonus des Freistaats Bayern freuen: Er belohnt die bestandene Prüfung mit einer einmaligen Förderung in Höhe von 3000 EUR – ein starkes Signal für die Wertschätzung beruflicher Weiterbildung.

Der Abschluss als Steuerfachwirtin oder Steuerfachwirt gilt als „Meisterprüfung der Steuerbranche“ und eröffnet vielfältige Karrierewege innerhalb der steuerberatenden Berufe. Die Fortbildung baut auf der Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten auf und vertieft insbesondere Kenntnisse im Steuerrecht, Rechnungswesen und der Mandatsbetreuung.

