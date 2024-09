Unfall auf der A96 bei Windach: Autofahrer stößt mit stehendem Pkw zusammen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung München auf Höhe von Windach ereignet. Ein Autofahrer wurde dabei schwer, ein weiterer leicht verletzt. Infolge des Unfalls bildete sich im Berufsverkehr ein langer Stau, der bis Landsberg zurückreichte, meldete die Verkehrspolizei am späten Montagabend.

Auslöser des Unfalls war nach Darstellung der Polizei, dass ein 35-jähriger Landsberger auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern kam und mit der Leitplanke kollidierte. Er blieb daraufhin auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Nach Unfall war die A96 in Richtung München zweieinhalb Stunden gesperrt

Ein nachfolgender 46-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Ostallgäu konnte aufgrund hoher Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem stehenden Pkw. Dessen Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Der Ostallgäuer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die A96 musste in Fahrtrichtung München für fast zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Während der Hubschrauberlandung wurde zusätzlich die linke Spur in Fahrtrichtung Lindau gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau bis auf Höhe von Landsberg. Die Autobahn konnte gegen 7 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Es entstand Sachschaden von rund 70.000 Euro. Die Autobahnmeisterei Inning sowie die Feuerwehren Windach, Landsberg Land und Greifenberg waren im Einsatz. (AZ)