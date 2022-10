Windach

vor 32 Min.

Windacher Räte ringen um mehr Verkehrssicherheit

Die Verkehrssituation am Von-Pfetten-Füll-Platz ist ein Dauerbrenner in Windach.

Plus Die Verkehrssituation am Von-Pfetten-Füll-Platz ist ein Dauerbrenner in Windach. Es gibt dazu einen Beschluss. Auch ein anderes Verkehrsthema kommt erneut auf den Tisch.

Von Nicole Burk Artikel anhören Shape

Die Verkehrssituation am Von-Pfetten-Füll-Platz in Windach sorgt immer wieder für Diskussionen. Anlässlich des Schulbeginns wurde der Bereich am 12. September im Rahmen eines Aktionstages für zwei Stunden gesperrt und zur Spielstraße umfunktioniert. Jetzt beschäftigte das Thema wieder einmal den Gemeinderat. Die Ansichten, wie die Situation zu bewerten ist und welche Maßnahmen sinnvoll sind, gingen teils erheblich auseinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen