Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen bei Windach zusammen

Bei Windach kommt es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Eines der Fahrzeuge muss abgeschleppt werden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag bei Windach gekommen. Laut Polizei wollte eine 44-jährige Autofahrerin gegen 16.13 Uhr von der Begleitstrecke der A96 nach links in Richtung Eresing abbiegen.

Dabei übersah sie den Pkw einer 39-jährigen, die von Windach kommend geradeaus Richtung Landsberg weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Das Fahrzeug der Verursacherin war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste, so die Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch