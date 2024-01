Was soll im Windacher Sitzungssaal geändert werden?

In Windach wird überlegt, wie der Sitzungssaal des Gemeinderats umgestaltet werden soll. Die ersten Überlegungen dazu stoßen im Gremium auf Kritik.

Die Sanierung und Instandsetzung des Windacher Rathauses ist längst beschlossene Sache. Die Baugenehmigung für das denkmalgeschützte Gebäude liegt bereits vor und im Oktober sprach sich die Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder für die große Lösung (Gesamtmaßnahme mit Kosten von rund 1,07 Millionen Euro) aus.

In der jüngsten Sitzung diskutierte das Gremium nun darüber, ob auch der Sitzungssaal umgeplant werden soll. Wie Bürgermeister Richard Michl ( Freie Wähler) einführend erklärte, sei der Saal zwar „sehr historisch“, aber nicht unbedingt optimal in Bezug auf Technik und Geräumigkeit. Eine Umgestaltung – dargestellt auf einem ersten Entwurf einer Multifunktionsmöblierung - würde Vorteile für folgende Nutzungen haben: neue angepasste und bequemere Bestuhlung für den Gemeinderat, eventuell mehr Platz für zusätzliche Mitglieder, variable Aufstuhlung bei Trauungen sowie flexible Bestuhlung bei Ausschusssitzungen oder Besprechungen, außerdem eine Verbesserung der Technik wie Multimedia mit Großbildschirm.

Das Ambiente so belassen und die Technik im Sitzungssaal in Windach "aufbrezeln"?

Die Begeisterung der Gemeinderatsmitglieder hielt sich in Grenzen: „Die Entwürfe finde ich völlig untauglich“, kritisierte Christoph Köhl (Bilo/Grüne). Er würde den runden Tisch vermissen, die Stühle sähen unbequem und unflexibel aus, außerdem sei die Zuschauerkapazität sehr knapp bemessen. Siegfried Dumbsky (Hechenwang) möchte den Saal am liebsten so lassen, wie er ist. Allerdings müsse man die Technik etwas „aufbrezeln“, beispielsweise einen anderen Beamer anschaffen. „Der Sitzungssaal hat Tradition“ stimmte auch Alexander Gebhardt (FWW) mit ein. „Das ganze Gebäude ist denkmalgeschützt und der Raum spiegelt das wider.“ Man könne Kleinigkeiten verändern, ansonsten soll der Ratssaal so bleiben, wie er ist. Maria Dörner (FWW) sprach von einem „Kleinod, um das uns alle beneiden.“

Ingmar Bertling (Schöffelding) hingegen wünschte sich eine Planung, in der sich der Raum wiederfindet: Es müsse genau festgelegt werden, wie die Technik verbessert werden kann und was sich für den Saal anbietet. „Meine Erwartungshaltung ist, dass der Planer hierherkommt und diesen Raum neu zeichnet. Dann wissen wir, was überhaupt machbar ist.“

Mehrheitlich stimmten die Gremiumsmitglieder schließlich dafür, dass das historische Ambiente des Sitzungssaales im Rathaus erhalten bleiben soll.

