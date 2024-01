Windach

Wie Windach vor 300 Jahren ausgesehen hat

Dieser Ausschnitt der hochformatigen Stiftertafel in der Kirche St. Peter und Paul in Unterwindach zeigt (von Westen her gesehen), wie das Dorf vor 300 Jahren ausgesehen hat.

Plus In der Unterwindacher Kirche St. Peter und Paul befindet sich eine Stiftertafel. Neben der Muttergottes und den Kirchenpatronen ist auch das damalige Dorf dargestellt.

Von Gerhard Heininger und Manfred Stagl

Wer zur zweiten Empore der Unterwindacher Kirche St. Peter und Paul hinaufsteigt, sieht an der Wand eine große Tafel hängen. Das Gemälde zeigt verschiedene Personen, die umgeben von Engeln auf Wolken über dem damaligen Dorf Unterwindach schweben. Unten auf dem Gemälde steht geschrieben: „diese daffell hatt mahen laßen Maria Schmelerin Beirin von Scheiringen 1723“, also frei übersetzt: „Diese Tafel hat die Bäuerin Maria Schmelcher von Scheuring 1723 machen lassen."

Aber wie kommt es, dass eine Bäuerin aus Scheuring für die Windacher Kirche ein Gemälde anfertigen ließ? In Oberwindach und in Mitterwindach gab es um 1670 je eine Mühle. Die Mühle von Mitterwindach, die Sägmühle im Haus Nummer 62 (heute ist es ein Mehrfamilienwohnhaus gegenüber der alten Molkerei), gehörte damals Nikolaus und Anna Schmelcher. Schmelcher war auch der Erbauer der unteren Mühle in Unterwindach (Hausnummer 1 – spätere Klostermühle).

