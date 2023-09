Windach baut jetzt den Radweg nach Eresing

Der Auftrag für den Bau eines Radwegs von Windach über Schöffelding nach Eresing ist erteilt. Doch der Asphalt muss schon bald wieder aufgerissen werden.

Endlich ist es so weit: Der seit etlichen Jahren geplante und genehmigte Radweg von Windach über Schöffelding nach Eresing wird nun in die Tat umgesetzt: In der vergangenen Gemeinderatssitzung in Windach nannte Bürgermeister Richard Michl (Freie Wähler) den 9. Oktober als Starttermin für die Bauarbeiten.

Die Ausschreibung hat eine Tiefbaufirma aus Peiting gewonnen, die mit 307.000 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte und damit etwas über der Kostenschätzung von 299.000 Euro gelegen war. Die Gesamtkosten werden auf die Gemeinden Windach (Anteil rund 42 Prozent) und Eresing (26 Prozent) und die Firma Delo (32 Prozent) aufgeteilt, der Betrag aber mit einer Summe in Höhe von rund 101.000 Euro von Landkreis und Bund gefördert.

Der neue Radweg von Windach nach Eresing wird nicht lange halten

Doch die Freude über den neuen Fahrradweg wird nur kurz währen: Denn dieser müsse im Zuge der Wasserleitung für die Notversorgung in ein bis zwei Jahren wieder aufgerissen werden, merkte Michl an: „Es tut mir in der Seele weh, weil man genau weiß, dass die Leitung zeitnah gewechselt wird. Die Gemeinderatsmitglieder waren sich aber sich einig: Sie wollen lieber jetzt als nie die herbeigesehnte Radverbindung: „Es hat lange genug gedauert“, meinte Rudolf Frommknecht (Bilo/Grüne). (nb)

