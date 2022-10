Wasserversorgung: Windach, Finning und Eresing wollen kooperieren

Plus Windach, Finning und Eresing wollen sich im Notfall gegenseitig bei der Wasserversorgung unterstützen. Es stehen noch Abstimmungen aus.

Wie sich die drei Gemeinden der VG Windach gegenseitig bei der Wasserversorgung unterstützen können, beschäftigt die Verantwortlichen in Windach, Finning und Eresing schon mehrere Jahre. 2018 gab es dazu in Windach auch einen Bürgerentscheid, der dazu führte, dass das Thema noch einmal neu geplant werden musste. Nun liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der sicherstellen soll, dass alle drei Kommunen über ein zweites Standbein bei der Wasserversorgung verfügen. Die Konditionen wurden im Windacher Gemeinderat vorgestellt und dort genehmigt.