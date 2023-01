Windach will den Bau von Photovoltaikanlagen erleichtern

Bislang schließt die Gemeinde Windach Planungen für private Solarstromanlagen aus. Doch jetzt will ein Landwirt bei Hechenwang eine Freiflächenanlage bauen.

Im September 2020 war im Windacher Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss zu erneuerbaren Energien, vornehmlich zu Freiflächenphotovoltaikanlagen, gefasst worden. Dieser lautet: „Zukünftige Bauleitplanungen für erneuerbare Energien werden nur eingeleitet, wenn ausschließlich die Gemeinde Windach Vorhabensträger ist. Dadurch soll verhindert werden, dass gewerbliche Investoren im Bereich Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlagen und Geothermie im Gemeindebereich tätig werden.“

Inzwischen stellt sich in Windach die Frage, ob dieser Grundsatzbeschluss noch haltbar ist. Der Beschluss würde es Privatinvestoren erschweren, eine dieser Anlagen zu errichten. „Diese Formulierung klingt eher wie eine Verhinderung“, sagte Ingmar Bertling (Schöffelding) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Gemeinde brauche zum einen den privaten Investor, zum anderen möchte sie aber das letzte Wort haben. Wie also in Zukunft verfahren? Auch Rudolf Frommknecht (Grüne/Bilo) wollte wissen, ob man fördern oder ausbremsen wolle. „Wir müssen für jeden Strom dankbar sein, der privat produziert wird.“

Es geht nicht mehr darum, Freiflächenphotovoltaikanlagen in Windach zu verhindern

Auslöser der Debatte war die Anfrage eines Landwirts zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage bei Hechenwang. Der Antragsteller beabsichtigt, eine Anlage mit einer Gesamtleistung von etwa 999,9 kWp mit einem Stromspeicher von rund 10.000 bis 15.000 Kilowattstunden zu errichten. „Für die Energiewende sind erneuerbare Energien unabdingbar“, stellte Bürgermeister Richard Michl (Freie Wähler) in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses klar. Eine Änderung des Beschlusses könnte hier mehr Flexibilität bringen.

Die Mitglieder einigten sich darauf, das Wort „ausschließlich“ zu streichen und die „Verhinderung“ wegzulassen. Als Empfehlung für den Gemeinderat formulierte der Ausschuss am Ende folgenden Beschluss: „Zukünftige Bauleitplanungen für erneuerbare Energien werden nur eingeleitet, wenn die Gemeinde Vorhabensträger ist. Dies betrifft Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie, Windkraft, Wasserkraft und Geothermie im Gemeindebereich.“

