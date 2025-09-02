Windacher Senioren unterwegs

Nicht nur der Seniorenbeauftragte der Gemeinde Windach Otto Brösdorf hatte ein Strahlen im Gesicht, nein, auch alle 45 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren mit dem Verlauf des Ausflugs mehr als zufrieden. Die Wettervorhersage für den Ende August geplanten Tag war nicht sehr „bergfreundlich“, der Wettergott war jedoch gnädig und bescherte den Senioren einen trockenen und sonnigen Tag bis in die Nachmittags-Stunden.

Um 8 Uhr morgens begann die Busfahrt in Windach und führte ohne Stau über München nach Brannenburg zur Talstation der Wendelstein-Zahnradbahn. In weniger als einer halben Stunde wurde das Ziel in einer Höhe von 1724 m erreicht, mit herrlichen Aussichten nach einer Strecke von ca. 8 km und Überwindung von 932 Höhenmetern. Abhängig von Kondition und Gehvermögen konnten alle in der nächsten Stunde vor dem Mittagessen die Aussicht und Höhenluft genießen, eine kleine Aussichtsplattform besteigen und/oder das kleine Wendelsteinkirchlein aus der Nähe besichtigen.

Ein Genuss waren die vorbestellten Mittagessen in einem reservierten Gastraum mit einer aufmerksamen und schnellen Bedienung. Es blieb auch Zeit für interessante Tischgespräche und das Kennenlernen von bisher nicht bekannten Ausflugsteilnehmern.

Für die Talfahrt wurde die Seilbahn genommen, die auf der Südwestseite des Berges nach Bayrischzell-Osterhofen hinunterführt. Der Reisebus war schon da, um ca. 14:30 Uhr begann die Heimreise, mit einem Zwischenstopp im Cafe „Winklstüberl“ in Fischbachau. Das Café ist bei vielen „wohlbekannt, mit großen Kuchen- und Tortenstücken aus eigener Hand!“

Bei allgemeiner Zufriedenheit wurde die Fahrt unter Umgehung von München über Bad Tölz und Weilheim fortgesetzt, ein perfekter Fahrer brachte alle Teilnehmer wieder heil nach Windach. Ein gelungener Ausflug, herzlichen Dank an Otto Brösdorf und seine Frau Traudl für alle Vorbereitungs-Arbeiten und die perfekte Planung!

