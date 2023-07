Wo wird am Ammersee am meisten regenerativer Strom erzeugt?

Plus Mit zwei großen Solarfeldern wird Windach zum Großproduzenten von Strom. Damit stärkt es seine Vorreiterrolle. Andere Gemeinden am Ammersee sind noch weit hinten dran.

Mit einer neuen Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich der A96 zwischen Windach und Schöffelding hat die Gemeinde Windach einen großen Schritt für die Energiewende getan. Das wurde am Freitagnachmittag deutlich, als das Sonnenkraftwerk, das auf zwei Wiesen errichtet wurde, im Rahmen der bayerischen Energiewendetage präsentiert wurde.

Windach gehört zu den Gemeinden westlich des Ammersees, die zumindest bei der regenerativen Erzeugung von Strom relativ weit gekommen sind. Der bayerische Energieatlas wies bereits für das Jahr 2021 aus, dass der Anteil regenerativer Elektrizität in der Größenordnung von 50 bis 100 Prozent liegt. Die Westufergemeinden Dießen, Schondorf und Utting rangieren weit dahinter.