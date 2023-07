Zum 100-Jährigen wird in Windach das neue Sportheim eingeweiht

Die Sportfreunde Windach feiern am 22. und 23. Juli das 100-jährige Bestehen ihres Vereins. Nach der Corona-Zeit wird nun auch das längst genutzte neue Sportheim eingeweiht.

Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli, feiern die Sportfreunde Windach ihr 100-jähriges Bestehen. Zudem wird das neue Sportheim offiziell eingeweiht. Der Verein mit seinen knapp 1000 Mitgliedern wurde ursprünglich als Fußballverein gegründet. 1955 kam mit Schach eine weitere Abteilung hinzu. In den folgenden Jahrzehnten folgten mit Eisstock, Freizeitfußball, Gymnastik, Kinderturnen, Tischtennis, Volleyball, Karate, Tennis, Basketball, Dart und Pickleball elf weitere Abteilungen, welche immer noch bestehen. Zeitweise wurde auch Schießsport, Leichtathletik, Eishockey, Allkampf, Reiten, Ski und Hockey betrieben.

Die Sportler und über 80 Ehrenamtliche wollen an dem Festwochenende mit den Fans aus Windach und der Umgebung feiern und haben sich ein umfangreiches Festprogramm einfallen lassen. Los geht es am Samstag um 10 Uhr mit dem Einweihungsgottesdienst und Ansprachen. Nach dem Mittagessen gibt es Jugendfußball-Turniere, Darbietungen der einzelnen Abteilungen, Kinderschminken und eine HipHop-Breakdance-Show. Am Abend geht es mit Livemusik („TonBand“) und DJ Fossi weiter.

Die Gemeindewerke haben das neue Sportheim in Windach gebaut

Das Sonntagsprogramm beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühschoppen, für Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Windach. Parallel dazu gibt es wieder eine HipHop-Breakdance-Show, eine Pickleball- und Taekwon-Do-Präsentation sowie ein Jugendfußball-Turnier und Spiele der 1. und 2. Fußball-Mannschaft der Sportfreunde Windach. Am Nachmittag wird Livemusik mit „TonBand“ geboten.

Neben dem 100-jährigen Bestehen steht natürlich das neue Vereinsheim im Mittelpunkt, welches längst benutzt wird. Das von den Gemeindewerken Windach errichtete und den Sportfreunden gepachtete Objekt mit Umkleiden, Duschen, Technikräumen und Gastronomie wurde 2020 fertiggestellt und kann wegen Corona erst jetzt zum 100. Gründungstag des Vereins offiziell eingeweiht werden.

Bis zum 23. Juli läuft auch noch die Instagram-Aktion „100 Jahre – 100 Tage“, in der beginnend mit dem Jahr 1923 jeden Tag ein anderes Jahr seit Bestehen des Vereins mit einem Foto und einem kurzen Text beleuchtet wird.

Zunächst spielte Ober- und Mitterwindach gegen Unterwindach Fußball

Ein Jahr war der Erste Weltkrieg gerade vorüber, als in Windach 1919 zum ersten Mal so etwas wie Fußball gespielt wurde. Zur Mannschaftseinteilung wurde die Windach als natürliche Grenze genommen, das heißt in der einen Mannschaft spielten die Mitter- und Oberwindacher, in der anderen die Unterwindacher. Als Fußball diente damals eine sogenannte „Saubloada“, die Harnblase eines geschlachteten Schweines.

Am 2. Juni 1921 riefen die jungen Burschen und Männer aus Ober- und Unterwindach den Fußballclub Windach ins Leben. Das Datum ist belegt aus einer handschriftlich geschriebenen Satzung. Das erste Fußballspiel gegen einen anderen Verein fand gegen den TSV Türkenfeld statt. Die Unterstützung für den Fußballsport war anfangs nicht sehr groß: „Die Burschen sollen lieber arbeiten, dann werden sie schon müde werden", hieß es damals.

Aus dem 1921 gegründeten Fußballclub heraus entstand dann 1923 durch Bestellung einer Vorstandschaft und eines offiziellen Vereinswesens der heutige Hauptverein „Sportfreunde Windach e.V.“