Zwei Autos stoßen an der Autobahnauffahrt Windach zusammen

Ein Autofahrer unterschätzt beim Einbiegen in die Autobahn das Tempo eines entgegenkommenden Fahrzeugs: Zusammenstoß bei Windach.

An der Autobahnauffahrt in Windach hat sich am Sonntag gegen 20.37 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Landsberger Polizei berichtet, wollte ein 23-jähriger Auto-Fahrer von Windach kommend nach links auf die A96 Richtung Lindau abbiegen. Dabei unterschätzte er die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Autos eines 37-Jährigen, der frontal in die Beifahrerseite des Autos des Abbiegenden fuhr. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. (AZ)

