Windacher Carsharing-Flotte wächst um ein weiteres E-Auto

Schönster Sonnenschein, interessierte Gäste und ein nettes Flair auf dem Gelände rund um den erweiterten und neu gestalteten Schlossmarkt: Am Ende des Tages konnten die Vorstandsmitglieder des Windacher Carsharing-Vereins zwei neue Mitglieder verzeichnen. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche hatten sie zum Probefahren eingeladen.

Anlass dafür war, dass der Verein mit Unterstützung durch die Gemeinde ein weiteres Elektrofahrzeug beschaffen konnte. Damit stehen in Windach nun zwei Pkw und in Schöffelding ein Fahrzeug zur Verfügung, allesamt E-Autos. Zur Erweiterung der Carsharing-Flotte wurde in Oberwindach kürzlich eine Ladesäule am Wertstoffhof installiert und ein Peugeot 2008 erworben. Dieser Wagen ist größer als die bisherigen Fahrzeuge und erlaubt auch mal, umfangreichere Dinge zu transportieren, berichtet der Verein.

Am Schlossmarkt in Windach gibt es eine neue E-Ladesäule

Wie funktioniert das Laden daheim, unterwegs oder an der neuen Ladesäule vor dem Schlossmarkt? „Mein Auto ist in die Jahre gekommen, das nächste wird elektrisch sein, kann ich mir das trauen?“, fragte ein älterer Bürger und setzte sich ins E-Auto, machte sich mit der Automatik und anderen Details vertraut und wagte die ersten Meter mit der neuen Technik.

Denn, das bestätigte sich bei den zahlreichen Gesprächen: Carsharing und E-Mobilität bieten viele Vorteile: Carsharing-Fahrzeuge, insbesondere elektrischer Natur, seien oft energieeffizienter als private Pkw und stießen pro Kilometer deutlich weniger CO₂ aus. Ob als Zweitwagenersatz, für Fahranfänger oder klimabewusste Nutzer: Wer weniger als 12.000 Kilometer pro Jahr fährt, fahre mit Carsharing günstiger, hieß es beim Tag der offenen Autotür.

Nur wer fährt, muss fürs Carsharing bezahlen

Das Windacher Carsharing biete außerdem moderate Nutzungsgebühren und verlange keine laufenden Mitgliedsbeiträge – es zahlt nur, wer auch fährt. Obendrein ist das Parken für E-Autos in Bayern bis drei Stunden innerhalb der Maximal-Parkdauer kostenlos. „Ein nicht zu unterschätzender Vorteil“, meint Carsharing-Vorstand Christian Freisleder. (AZ)