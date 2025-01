Sternsinger Winkl

Auch heuer haben sich wieder 7 Mädels und Jungen in 2 Gruppen in Winkl auf den Weg gemacht, um den Segen in die Häuser zu tragen und Geld für Kinder zu sammeln. Sie wurden von Herrn Pfarrer Kahnert ausgesendet und jeweils von einem Erwachsenen, Hilde Leiner und Markus Sailer, begleitet. Eingekleidet wurden die Sternsinger von Maria Ziegler und Maresa Iral und ein leckeres warmes Mittagessen hat Brigitte Heigl zubereitet. Allen Sternsingern und auch deren Eltern und allen sonstigen Beteiligten ein herzliches Vergelt‘s Gott .

Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle Winkler und Winklerinnen für die großzügigen Geldspenden (über 1700 Euro) und die tollen Süßigkeiten für die Sternsinger.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.