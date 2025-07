Feste in Landsberg: Wenn sich mal alle einig sind

In Landsberg wird gerne mal geschimpft oder gemeckert, wie in jeder anderen Stadt auch. Doch selten waren sich Veranstalter, Händler, Gastronomen, Künstler und Besucherinnen und Besucher so einig, wie nach dem Bayertorfest. Es war einfach ein grandioses Fest mit einer wunderbaren Stimmung und super Wetter. Jetzt denkt man über eine Fortsetzung nach und die scheint für alle Beteiligten eine gute Lösung zu sein. Also: Einfach wieder machen. Nur über das Wie muss man nachdenken.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis