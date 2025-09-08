Icon Menü
Wo setzen der Kreis Landsberg und die Stadt einen Sicherheitsdienst ein?

Landkreis Landsberg

Wo setzen der Landkreis und die Stadt Landsberg Sicherheitsdienste ein?

Anfang August wird ein Mann an einem Wertstoffsammelplatz bei der illegalen Müllentsorgung erwischt. Wo und wann auf Sicherheitsdienste zurückgegriffen wird.
Von Dominik Stenzel
    Immer wieder wird am Containerplatz am Wiesenring in Landsberg Müll illegal entsorgt. Einen jungen Mann, der Anfang August dabei von einem Sicherheitsdienst erwischt wurde, erwartet ein Bußgeldverfahren.
    Immer wieder wird am Containerplatz am Wiesenring in Landsberg Müll illegal entsorgt. Einen jungen Mann, der Anfang August dabei von einem Sicherheitsdienst erwischt wurde, erwartet ein Bußgeldverfahren. Foto: Landratsamt Landsberg (Archivfoto)

    Immer wieder wird im Landkreis Landsberg Müll illegal entsorgt – an den Wertstoffsammelplätzen oder auch in der Natur. Im Stadtgebiet hat ein Sicherheitsdienst Anfang vergangenen Monats einen Mann am Wiesenring ertappt, als er vor den dortigen Containern Restmüll ablud. Auf den 22-Jährigen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Unsere Redaktion hat sich im Landsberger Landratsamt erkundigt, welche Örtlichkeiten durch einen Sicherheitsdienst überwacht werden.

