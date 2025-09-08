Wo setzen der Landkreis und die Stadt Landsberg Sicherheitsdienste ein?

Immer wieder wird im Landkreis Landsberg Müll illegal entsorgt – an den Wertstoffsammelplätzen oder auch in der Natur. Im Stadtgebiet hat ein Sicherheitsdienst Anfang vergangenen Monats einen Mann am Wiesenring ertappt, als er vor den dortigen Containern Restmüll ablud. Auf den 22-Jährigen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Unsere Redaktion hat sich im Landsberger Landratsamt erkundigt, welche Örtlichkeiten durch einen Sicherheitsdienst überwacht werden.
