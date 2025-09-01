Wörmann und Celewitz: Sie sind Zwillinge im gestalterischen Geist

Eigensinnig und farbenfroh, das ist der Look von Katharina Wörmann und Carmen Celewitz. In Wörmanns Laden für Innenräume und Kleider in der Alten Bergstraße sitzen beide in von Wörmann geschaffenen Röcken inmitten der Farbenpracht: ein schrilles Sofa, wild gemusterte Kissen, grün-rosa Blumen auf der Tapete dahinter. „Wir haben sozusagen das Ecstasy für die Augen“, sagt Celewitz. Bei der diesjährigen Langen Kunstnacht am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr wollen sie damit die Besucherinnen und Besucher verzaubern.

Katharina Wörmann, gelernte Malerin und Innenausstatterin aus Mühlegg, hat sich 2010 mit ihrem Landsberger Laden ein Farbenparadies geschaffen, wo sie ihre Kreationen ausstellt. Dazu gehören Röcke, Dirndl, Sessel, Vorhänge, Lampen und Tapeten. Backstage in ihrer Werkstatt tüftelt sie an neuen Projekten. Inspiration findet sie auf Reisen. „Dann nehme ich einen leeren Rucksack mit. Wenn ich Stoffe vor Ort entdecke, dann kaufe ich alles, was ich tragen kann.“ Sie besucht Werkstätten, nimmt sich kleine Fundstücke der jeweiligen Kultur mit nach Landsberg und zaubert daraus Unikate. Ein handgewebter Stoff aus Guatemala ist etwa als Sesselpolster im Laden zu sehen.

Die Landsberger legen viel Wert auf Mode

Bei der Kunstnacht werden Wörmanns Werke ein Ensemble mit Strickstücken von Carmen Celewitz bilden. Die Grafikerin und Werbetechnikerin, die ihren Laden in der Salzgasse hat, ist in Landsberg allgegenwärtig. Vom Schaufenster des „Maschenwerks“, zum Sozialkaufhaus „BiLL“, bis zum Unverpackt-Wagen von „Tante Resi“ zieren von ihr designte Logos viele Landsberger Institutionen. „Mich kriegt hier so schnell nichts weg“, sagt die stolze Landsbergerin. Wörmann hat nach ihrem Umzug aus Schongau die Erfahrung gemacht, dass die Landsberger viel Wert auf Mode legen: „Ich habe mir gedacht, Oh, die gehen hier richtig flanieren, die sind alle flott beieinander, da muss ich mich auch anders anziehen.“

Eine selbst gemachte Jacke von Carmen Celewitz. Foto: Carmen Celewitz

Dabei sieht sie sich und ihren Laden weniger als Modelieferantin für Landsberg, sondern eher als Kreativwerkstatt. „Jemand, der selbst kreativ ist, kann hier mit mir miteinander sein Kleid sozusagen erspielen“. Dabei gibt es zahlreiche Borten und Stoffe zur Auswahl. Den Großteil ihrer Arbeit macht die individuelle Innengestaltung von Räumen aus. Wichtig ist ihr dabei die künstlerische Freiheit. Die Komposition der einzelnen Elemente, sei es bei der Inneneinrichtung oder beim Erschaffen von Kleidungsstücken, vergleicht Wörmann damit, ein Bild zu malen. Selbst die Gräfin von Thurn und Taxis, Wörmanns bislang berühmteste Kundin, habe sich darauf eingelassen, bei ihrer Rockbestellung nicht mitreden zu dürfen. „Später, als mein Ego sich ein bisschen beruhigt hat“, erzählt Wörmann, „hab ich dann gesagt, Farbe und Stil dürfen die Kunden mitbestimmen“.

Carmen Celewitz lässt sich vom Material inspirieren

Beim Stricken lässt sich Celewitz gerne vom Material inspirieren: „Ich seh' eine Wolle und es ist sofort im Kopf drin: Mit der könnt‘ ich das und jenes machen.“ Das Stricken begleitet sie seit 45 Jahren. Heute entwirft sie teilweise auch die Muster selbst. Es ist es für sie ein Hobby zum Herunterkommen, das ihr auch über ihren Burnout hinweggeholfen hat. „Das ist wie Meditation für mich.“

Eine Tasche von Katahrina Wörmann Foto: Thorsten Jordan

Bei der Langen Kunstnacht werden ihre Strickstücke gemeinsam mit ausgewählter Kleidung und Möbeln von Wörmann die Schaufenster und die Wände des Ladens in der Alten Bergstraße schmücken. Was genau ausgestellt wird, werden sie eher spontan entscheiden. Denn die beiden stehen sich nicht nur in ihren Stilen, sondern auch beruflich und persönlich nahe. „Katharina ist ein Teil von meiner kreativen Entwicklung“, sagt Celewitz. „Durch sie habe ich mich viel mehr getraut. Ihre Röcke und ihre Inneneinrichtung sind so farbgewaltig, ich fühl mich da unglaublich wohl. Das war Liebe auf den ersten Blick.“