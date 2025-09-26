Bauen in Landsberg: Warum es auf dem Uniper-Gelände so lange dauert

Der Ruf nach mehr Wohnraum ist auch in Landsberg deutlich zu hören. Aktuell wird auf dem Gelände der früheren Pflugfabrik (Urbanes Leben am Papierbach) gebaut, weitere, größere Baugebiete sind im Westen an der Staufenstraße und am Wiesengrund (Schongauer Straße) geplant. Und auch im Osten der Stadt möchte ein Investor und Bauträger auf dem ehemaligen Uniper-Gelände Wohnungen errichten. Im Frühjahr 2021 hat er das Areal erworben und würde gerne loslegen. Doch die Stadt will das Gebiet maßvoll entwickeln, ohne die Infrastruktur zu überfordern. Bei einem Ortstermin des Bauausschusses trafen die unterschiedlichen Sichtweisen aufeinander.

„Wir sind in Warteposition“, sagte Peter Kerler beim Ortstermin mit Stadträtinnen und Stadträtin sowie Mitarbeitenden der Stadt und der beteiligten Planungsbüros. Kerler ist Geschäftsführer des Landsberger Projektentwicklers Inventus, welches das 22.300 Quadratmeter große Gelände erworben hat. Auf ihm befinden sich noch, teils vermietete, Wohn- und Bürogebäude, ehemalige Verwaltungsräume, Hallen und Garagen, große asphaltierte Flächen, aber auch Wiesen, Bäume und Büsche. Auf den benachbarten, ihr verbliebenen Flächen hat die Uniper Kraftwerke GmbH weiterhin den Sitz der Kraftwerksgruppe Lech und die Ausbildungswerkstatt.

Ein allgemeines Wohnbaurecht besteht laut Stadtverwaltung nicht

Das Areal, das Peter Kerler erworben hat, ist aktuell im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet dargestellt. Ein allgemeines Wohnbaurecht besteht nicht, sagt Stadtbaumeisterin Annegret Michler im Gespräch mit unserer Redaktion. Bislang habe der Stadtrat vor zwei Jahren lediglich einen Aufstellungsbeschluss gefasst. Im vergangenen Jahr stellte Kerler einen Antrag auf Vorbescheid zum Bau einer Wohnanlage an der Ecke Am Ziegelanger/Johann-Schmidt-Straße. Für diese rund 3400 Quadratmeter große Teilfläche beschloss der Stadtrat im Juli 2024 eine Veränderungssperre, um mithilfe eines sektoralen Bebauungsplans Vorgaben, wie eine zwei- bis viergeschossige Bebauung und die Hälfte der Wohnungen als geförderter Wohnungsbau zu errichten, durchsetzen zu können.

Der Bauausschuss des Stadtrats machte sich bei einem Ortstermin ein Bild vom ehemaligen Uniper-Gelände im Landsberger Osten. Foto: Christian Rudnik

Die vom Stadtrat beschlossene Veränderungssperre läuft nach zwei Jahren aus und kann um ein Jahr verlängert werden. Annegret Michler hält es für machbar, dass der sektorale Bebauungsplan Ende nächsten Jahres als Satzung beschlossen werden kann. Bis dahin soll auch ein Teilraumgutachten für den Osten der Stadt vorliegen, das unter anderem prüfen soll, wo welcher Wohnraum Sinn macht, wo Grünflächen entstehen könnten, wo Supermärkte oder vielleicht ein Kindergarten angesiedelt werden müssten und wie der Verkehr geregelt werden kann. Wie Stadtbaumeisterin Michler gegenüber unserer Redaktion, aber auch beim Ortstermin sagte, hat die Verwaltung die Gesamtentwicklung der Stadt im Blick. Priorität habe die Fertigstellung des Papierbach-Quartiers sowie der Baugebiete an der Schongauer Straße und der Staufenstraße.

Auch eine Bahnanbindung im Landsberger Osten wird geprüft

Für das Uniper-Gelände müssten zunächst Verkehrsanbindung, Entwässerung, Kanal sowie Wasserversorgung und Abwasserentsorgung über eine übergeordnete Planung geregelt werden, bevor Baurecht geschaffen werden kann. Eine Stadt müsse die komplette Infrastruktur im Blick haben, sagt Annegret Michler. Als Beispiel nennt sie den zusätzlichen Bedarf an Kinderbetreuungs- und Schulplätzen, die ein neues Wohngebiet auslöse. Eine deutliche Zunahme der Bevölkerung durch ein Wohngebiet auf dem Uniper-Gelände führe so auch zu einer zusätzlichen verkehrlichen Belastung der Altstadt, weil sich bestimmte Ziele der Bewohner derzeit nur im Westen befänden. Das Teilraumgutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat, soll diese Themen aufgreifen. Im Rahmen der strategischen Planung werde auch eine mögliche künftige Bahnanbindung im Landsberger Osten geprüft. Diese würde langfristig neue Entwicklungschancen eröffnen.

Beim Ortstermin hatte auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) das große Ganze im Blick. Eine isolierte Betrachtung halte sie für falsch. Stadtbaumeisterin Annegret Michler wirbt für Verständnis, auch wenn es aus Sicht des Grundstückseigentümers nachvollziehbar sei, dass er für seine Fläche eine zeitnahe Realisierung anstrebt. Die Stadt habe daher dem Ausbau des Dachgeschosses des Pförtnerhäuschens zugestimmt sowie den sektoralen Bebauungsplan für den westlich anschließenden Bereich beschlossen. Peter Kerler dagegen ist überzeugt, dass bereits vor zwei Jahren ein Architekturwettbewerb hätte starten können. „Aber wir kommen nicht weiter“, sagte er beim Ortstermin.