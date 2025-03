Lieber mehr Wohnraum oder mehr Ferienwohnungen?

Es gibt zu wenig Ferienwohnungen in der Altstadt? Doch eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist noch schwerer. Trotzdem ist die Diskussion, was ist wichtiger, überflüssig. Denn klar ist: Die Stadt Landsberg braucht beides und immer mehr Vermieter sehen Vorteile in kurzzeitigen Vermietungen. Die Einnahmen sind sicher und so manche Ferienwohnung ist auch oft über Monate im Voraus gebucht - bei Geschäftsreisen oder wenn die Penzing Studios für ihre Angestellten oder Mitarbeitenden an Produktionen eine Bleibe suchen. Das ist eine sichere Einnahmequelle und es gibt keine Probleme wie bei Mietwohnungen.

