Zehn Jahre „Wir schaffen das!“: Flüchtlingshelfer erinnern sich und ziehen Bilanz

Vor zehn Jahren steuerte die Fluchtbewegung nach Europa auf ihren Höhepunkt zu. In Erinnerung bleibt dabei Angela Merkels wohl berühmtester Satz: „Wir schaffen das!“, sagte die damalige Bundeskanzlerin (CDU). Auch im Kreis Landsberg standen die Kommunen vor großen Herausforderungen – es bildeten sich ehrenamtliche Helferkreise, um die Ankommenden zu unterstützen. Helga Gall, Koordinatorin in Schondorf, und Jost Handtrack, Landsbergs Beauftragter für Asyl und Integration, erinnern sich.

