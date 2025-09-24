Icon Menü
Zehn Jahre „Wir schaffen das!“: Flüchtlingshelfer aus dem Landkreis Landsberg erinnern sich

Landkreis Landsberg

Zehn Jahre „Wir schaffen das!“: Flüchtlingshelfer erinnern sich und ziehen Bilanz

Ab 2015 kamen viele Geflüchtete in den Landkreis. Landsbergs Asylbeauftragter Jost Handtrack und Helga Gall vom Schondorfer Helferkreis blicken zurück.
Von Christian Mühlhause und Dominik Stenzel
    • |
    • |
    • |
    Jost Handtrack sieht sich als Vermittler zwischen den verschiedenen Interessen. In der Asylunterkunft am Schleifweg in Landsberg laufe es hervorragend, sagt er.
    Jost Handtrack sieht sich als Vermittler zwischen den verschiedenen Interessen. In der Asylunterkunft am Schleifweg in Landsberg laufe es hervorragend, sagt er. Foto: Christian Rudnik

    Vor zehn Jahren steuerte die Fluchtbewegung nach Europa auf ihren Höhepunkt zu. In Erinnerung bleibt dabei Angela Merkels wohl berühmtester Satz: „Wir schaffen das!“, sagte die damalige Bundeskanzlerin (CDU). Auch im Kreis Landsberg standen die Kommunen vor großen Herausforderungen – es bildeten sich ehrenamtliche Helferkreise, um die Ankommenden zu unterstützen. Helga Gall, Koordinatorin in Schondorf, und Jost Handtrack, Landsbergs Beauftragter für Asyl und Integration, erinnern sich.

