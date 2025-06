Unfallflucht in Landsberg: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Am Freitag, gegen 7 Uhr, kam es auf der B17 im großen Kreisverkehr im Landsberger Westen zu einem Zusammenstoß bei einem Spurwechsel. Die Polizei sucht wegen einer Unfallflucht Zeugen des Unfalls.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer und eine 23-jährige Autofahrerin stießen laut Polizeibericht beim Wechseln der Fahrspur zusammen. Die junge Frau wartete nach dem Anstoß am großen Kreisverkehr auf den Fahrer des anderen Fahrzeuges, welcher jedoch nicht mehr auftauchte. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 bei der Polizei Landsberg zu melden. (AZ)