„Zu verschenken": Couch wird in Schongau vor Glascontainern abgestellt

Schongau

„Zu verschenken“: Couch wird vor Glascontainern abgestellt

Ein Zeuge beobachtet den Vorfall an der Lechuferstraße in Schongau. Nun ermittelt die Polizei.
    Nachdem in Schongau vor den Glascontainern an der Lechuferstraße ein Sofa abgestellt wurde, ermittelt die Polizei.
    Nachdem in Schongau vor den Glascontainern an der Lechuferstraße ein Sofa abgestellt wurde, ermittelt die Polizei. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Bei den Glascontainern an der Lechuferstraße in Schongau ist am Samstagabend eine rote Couch abgestellt worden. Ein Zeuge meldete dies der Polizei. Der noch unbekannte Absteller brachte nach Polizeiangaben einen Zettel mit der Aufschrift „Zu verschenken“ an der Couch an.

    Der Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen eines Kleintransporters übermitteln, aus dem die Couch ausgeladen worden war. Es wird eine Anzeige nach dem Abfallkreislaufwirtschaftsgesetz und einer Sondernutzung erstellt, teilt die Polizei mit. (AZ)

