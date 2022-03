Landsberg

vor 37 Min.

Debatte um Anbaupläne für Landsberger Schlossberg reißt nicht ab

Der geplante Anbau an die Landsberger Schlossbergschule sorgt für Diskussionen.

Plus Mehr Zusammenarbeit und Sorgfalt: Das wünscht sich Dr. Thomas Goppel. Was der Vorsitzende des Denkmalrats und ehemalige Landtagsabgeordnete zu den Plänen der Stadt sagt.

Von Vanessa Polednia

Der Landesdenkmalrat übt Kritik an der geplanten architektonischen Gestaltung der Schlossbergschule in Landsberg. Dr. Thomas Goppel, ehemaliger Minister und Landtagsabgeordneter aus Eresing, ist Vorsitzender des Landesdenkmalrats und äußert sich trotzdem diplomatisch. Wie Landsbergs Oberbürgermeisterin auf die erneute Kritik an der neuen Krone für den Schlossberg reagiert.

