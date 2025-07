Hoher Besuch zum Abschluss der Rotter Festwochen

Dreimal war der Trachtenverein „D`Rottbachtaler“ Rott bereits Ausrichter des Lechgautrachtenfests. Das vierte Mal als Gastgeber im Rahmen der Rotter Festwochen, in der die Feuerwehr auch ihr 150-jähriges Bestehen feierte, sprengte aber alle bisher bekannten Rahmen und hatte zum Abschluss auch einen prominenten Gast.

„Einfach der Wahnsinn“, strahlte Trachtenvereinsvorstand Martin Krötz nach dem abschließenden Festzug. Über 3200 Teilnehmer mit zahlreichen Festwägen, Musikkapellen und Trommlerzüge marschierten durch die kleine Lechraingemeinde. „War das heute ein Erlebnis. Es hat alles geklappt“, meinte Lechgauvorstand Franz Multerer, der zudem einen besonderen Ehrengast begrüßen durfte. Ministerpräsident Söder saß beim Festzug zusammen mit Landrat Thomas Eichinger und Bundestagsabgeordneten Michael Kießling in der Kutsche. „Das ist eine große Ehre, dass der Ministerpräsidenten unseren kleinen Gau besucht“, freute sich Multerer. Söder ließ es sich nicht nehmen, nach dem Umzug ein kurzes Grußwort zu sprechen. „Bayern ist das schönste Land der Welt, weil wir eine Kultur haben, die es nirgendwo gibt und für die stehen sie alle“, lobte er die Trachtler für ihr Engagement für das Brauchtum, ehe er sich mit dem Defiliermarsch und mit zahlreichen Selfies mit Besuchern verabschiedete.

Icon Galerie 135 Bilder Ein paar Impressionen des großen Festumzuges anlässlich des Lechgautrachtenfestes in Rott.

Davor zog sich der Festzug mit insgesamt 48 Gruppen aus dem ganzen Lechgau sowie von benachbarten und befreundete Trachtenvereinen durch den Ort, an den rund 4000 Zuschauer vorbei, die fleißig winkten und applaudierten. Zu sehen gab es auch zahlreiche Motivwagen mit der Darstellung der Lechflößer oder den Modellen verschiedener Kirchen aus den jeweiligen Heimatgemeinden der Vereine. Angesichts der Zuglänge gab es beim Rückmarsch ins Festzelt einen längeren Gegenzug, was die Trachtler und Musikkapellen aber routiniert lösten, indem sie einfach die Abstände verringerten und so den „Gegenverkehr“ ermöglichten. Kurz vor dem Festzelt marschierten schließlich alle an der Ehrentribüne vorbei, auf der Martin Krötz jeden Verein vorstellte.

In Rott zeigen die Trachtler, dass sie Ausdauer haben

„Die Brotzeit habt ihr euch verdient“, meinte danach Ministerpräsident Söder im Zelt, das fast aus allen Nähten platzte. Im Biergarten im Freien waren auch kaum noch Plätze zu bekommen. Die Trachtler zeigten indessen Ausdauer. Nach dem über einstündigen Festzug präsentierten sie auf der Innen- und Außenbühne noch zahlreiche Tänze, ehe das Lechgautrachtenfest, bei dem es am Samstag noch einen Gauheimatabend mit rund 1000 Besuchern gab, mit der Trachtenkapelle vom Patenverein aus Peiting ausklang.

Icon Vergrößern Unter anderem D'Wurzbergler Reichling zeigten zum Abschluss des Lechgautrachtenfests in Rott einige Tänze. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Unter anderem D'Wurzbergler Reichling zeigten zum Abschluss des Lechgautrachtenfests in Rott einige Tänze. Foto: Christian Rudnik

Ähnlich viele waren nach dem Kirchenzug am Sonntagvormittag zum Sportplatz beim Festgottesdienst mit einer Fahnennachweihe dabei. Die Fahnenabordnungen rund um die Bühne mit dem Altar boten dabei ein prächtiges Bild. „Was für ein wahnsinniger Hintergrund mit dem ganzen Alpenpanorama“, schwärmte Gauvorstand Multerer. In seiner Predigt betonte Pfarrer Michael Vogg den hohen Stellenwert der Trachtenbewegung. „Die Tracht ist der sichtbare Ausdruck von Heimat, Identität, aber auch Stolz und Glauben. Brauchtum ohne Glauben ist Museumsglauben“, betonte Vogg.

Ein großes Lob für die Veranstalter aus Rott

Franz Multerer lobte die Veranstaltung als „Fest, das unsere Gemeinschaft feiert“. „Tracht ist nicht nur Kleidung, sie ist ein Erbe unserer Vorfahren“, ergänzte er, um danach klarzustellen, dass er für seine Rede keinen Applaus will. „Weil sie die KI geschrieben hat, nachdem ich nur einen Satz eingegeben habe“, überraschte Multerer. „Hier im Fest ist aber nichts künstlich, hier ist alles wahr“, fing er die Gottesdienstbesucher aber schnell wieder ein, um mit einem Lob an die Gastgeber zu schließen. „Die Rottbachtaler haben sich sehr große Mühe gegeben und das hat sich bezahlt gemacht“, resümierte der Lechgauvorstand.