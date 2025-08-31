Zum Ausbildungsstart: Wie ergeht es Betrieben und Auszubildenden?

Für fast 500 Jugendliche beginnt in den Unternehmen im Landkreis Landsberg am 1. September ein neuer Lebensabschnitt. Sie starten ihre Ausbildung in den verschiedensten Berufen. Unsere Redaktion hat sich mit dem Nachwuchs von Weber Bau aus Utting und dem Brückenwirt in Kaufering über ihre Berufswahl unterhalten. Vertreter von Handwerkskammer (HWK) und Industrie- und Handelskammer (IHK) äußern sich zur Lage.

