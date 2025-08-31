Icon Menü
Ausbildungsstart im Landkreis Landsberg: Wie ergeht es den Betrieben und Auszubildenen?

Landkreis Landsberg

Zum Ausbildungsstart: Wie ergeht es Betrieben und Auszubildenden?

Für 500 Auszubildende beginnt im Kreis Landsberg ein neuer Lebensabschnitt. Unsere Redaktion hat sich bei Firmen, Jugendlichen, Handwerkskammer und IHK umgehört.
Von Christian Mühlhause
    • |
    • |
    • |
    Maximilian Hagmayer beginnt eine Ausbildung zum Maurer. Sein Chef Moritz Weber hätte gerne mehr Nachwuchs eingestellt.
    Maximilian Hagmayer beginnt eine Ausbildung zum Maurer. Sein Chef Moritz Weber hätte gerne mehr Nachwuchs eingestellt. Foto: Thorsten Jordan

    Für fast 500 Jugendliche beginnt in den Unternehmen im Landkreis Landsberg am 1. September ein neuer Lebensabschnitt. Sie starten ihre Ausbildung in den verschiedensten Berufen. Unsere Redaktion hat sich mit dem Nachwuchs von Weber Bau aus Utting und dem Brückenwirt in Kaufering über ihre Berufswahl unterhalten. Vertreter von Handwerkskammer (HWK) und Industrie- und Handelskammer (IHK) äußern sich zur Lage.

