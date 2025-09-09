30 Jahre Stadttheater: Zum Jubiläum gibt es ein besonderes Konzert

Es sind einige Jubiläen, die am Samstag, 11. Oktober, mit einem Benefizkonzert im Stadttheater Landsberg gefeiert werden. Der Landsberger Anwalt Joachim Feller wird mit einigen Freunden und Gästen auftreten, darunter der Schlagzeuger der Mittelalter-Rocker In Extremo, Florian Speckardt alias Specki T.D., und der Schauspieler Robert Lohr, bekannt als Hubschrauberpilot in der ZDF-Serie „Bergretter“.

25 Jahre ist es her, dass sich einige Musiker unter dem Arbeitstitel „Feller and friends“ zusammenfanden, um im Foyer des Stadttheaters, ein Benefizkonzert zu Gunsten des Stadttheaters zu geben. Ebenso ist es 25 Jahre her, dass der Förderverein TILL gegründet wurde. Zudem jährt sich im Herbst zum 30. Mal die Wiedereröffnung des Stadttheaters nach der Renovierung und der Gastspielbetrieb wird 30 Jahre alt.

Der Landsberger Rechtsanwalt Joachim Feller tritt am 11. Oktober mit Freunden und Gästen im Stadttheater auf. Foto: Christian Rudnik

Anlässlich dieser Jubiläen entstand die Idee, erneut ein Benefizkonzert zu Gunsten des Stadttheaters zu veranstalten. „Aus Verbundenheit zu diesem besonderen Ort“, sagt Joachim Feller. Sowohl Musiker von damals als auch viele weitere musizierende Freunde und Bekannte aus unterschiedlichsten Stilrichtungen hätten sich bereit erklärt, am Projekt „J.J. Feller and friends - Damals wie heute“ mitzuwirken. Zu hören sein werden Soul, Rock, Pop und vieles mehr.

Schauspieler Robert Lohr wird den Abend moderieren

Neben Joachim Feller werden Adriano Prestel, Axel Ludwig, Thomas Tauscher, Petra Kapp-Hampel und Stefan Hampel an diesem besonderen Abend dabei sein. „Vielleicht auch noch mehr“, verrät Joachim Feller. Schauspieler Robert Lohr wird moderieren und Florian Speckardt sein außergewöhnliches Können am Schlagzeug unter Beweis stellen. Beide stammen aus Landsberg.

Florian Speckardt, alias Specki T.D., ist Schlagzeuger bei den Mittelalter-Rockern von In Extremo. Foto: Florian Speckardt

Erbaut wurde das Stadttheater im Jahr 1878. Die Theatertradition der Stadt reicht allerdings bis ins 17. Jahrhundert zurück. Nach den letzten umfangreichen Renovierungsarbeiten in den Jahren 1992 bis 1995 wurde das Haus feierlich wieder eröffnet und zählt zu den ältesten Bürgertheatern in Bayern mit regelmäßigem Spielbetrieb. Der Theatersaal bietet Platz für insgesamt 375 Personen.

TILL ist der Verein „Freunde des Stadttheaters Landsberg e.V.“ und wird getragen von theaterinteressierten Bürgern. TILL sieht als vorrangiges Ziel die Pflege und die Förderung eines anspruchsvollen Programms durch ideelle und finanzielle Unterstützung. Vorsitzende ist Sabine März-Lerch.

Karten für die Veranstaltung am Samstag, 11. Oktober, Beginn: 20 Uhr, gibt es im Theaterbüro in der Schlossergasse oder auf der Internetseite des Stadttheaters sowie beim Reisebüro Vivell am Hauptplatz.