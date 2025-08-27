Zum Tag des offenen Denkmals gibt es Einblicke in das Schulhaus in Prittriching

Am Sonntag, 14. September, öffnet der Landkreis Landsberg im Rahmen des europaweiten Tags des offenen Denkmals wieder historische Orte für Besucherinnen und Besucher. Unter dem diesjährigen Motto „WERT-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ können Interessierte laut einer Pressemitteilung des Landratsamts besondere Baudenkmäler und Kulturschätze entdecken und erleben.

In Prittriching öffnet das historische Schulhaus mit Heimatmuseum (Schulstraße 12) seine Türen. Die Kreisheimatpflege hat in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Ortsgeschichte, der Gemeinde und der Schulleitung ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Der Bau des 1910 fertiggestellten Gebäudes stellte für die Gemeinde damals eine große finanzielle Herausforderung dar. Heute ist das Schulhaus, geplant von Bezirksingenieur Heinrich Kirchner, immer noch ein seit Generationen geschätzter Lernort. Für die weitere Nutzung als Schule wurde 2004 eine Aula mit Erweiterungsbau angefügt.

Mit Griffeln auf Schiefertafeln schreiben

Im Dachgeschoss verbirgt sich das liebevoll gestaltete Heimatmuseum. In drei Räumen sind Exponate zu bestaunen. Die ehrenamtliche Arbeitsgruppe Ortsgeschichte kümmert sich um die Ausstellung. Am Tag des offenen Denkmals werden die Mitglieder an verschiedenen Stellen im Schulhaus Auskunft geben. Teile des Schulhauses und das Heimatmuseum können so zwischen 14 Uhr und 17 Uhr erkundet werden. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, in einem heute mit digitaler Technik ausgestatteten Klassenzimmer einen Einblick in den umfangreichen historischen Bildbestand zum Schulleben in Prittriching zu erhalten.

Icon vergrößern Historisches Klassenzimmer im Heimatmuseum Prittriching, das sich im Dachgeschoss des Schulhauses befindet. Foto: Veronica Leitenstorfer/Kreisheimatpflege Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Historisches Klassenzimmer im Heimatmuseum Prittriching, das sich im Dachgeschoss des Schulhauses befindet. Foto: Veronica Leitenstorfer/Kreisheimatpflege

Wie man früher auf engen Schulbänken saß und mit Griffeln auf Schiefertafeln schrieb, kann ein paar Treppenstufen höher im Museum erfahren werden. Dort befindet sich die komplett erhaltene Ausstattung eines historischen Klassenzimmers. Unter dem Motto „Moderner Unterricht in alten Räumen“ präsentiert sich die heutige Schule in einem weiteren Klassenzimmer.

Auftakt der Veranstaltung ist um 13.30 Uhr mit Landrat Thomas Eichinger. Um 14.30 Uhr lädt Kreisheimatpfleger Magnus Kaindl gemeinsam mit Johannes Sift zur Mitsingaktion „Schule“ ein. Anschließend finden um 15 Uhr und 16 Uhr Rundgänge statt, bei denen Peter Ditsch und Bürgermeister Alexander Ditsch zu den beiden Unterrichtsorten vor 1910 sowie durch den Gewölbekeller des Schulhauses führen.

Der ADFC-Kreisverband Landsberg organisiert eine Radtour

Im Steinzeitdorf Pestenacker können die Gäste von 13 bis 17 Uhr an Mitmachstationen traditionelle Techniken ausprobieren – vom Kochen und Backen über Weidenflechten bis zum Bogenschießen. Für Kinder gibt es eine Schatzgräber-Sandkiste und die Möglichkeit, Schafe zu streicheln. Zudem kann die Burgruine Haltenberg erkundet werden. Dort finden zwei Führungen um 14 Uhr und um 16 Uhr statt. Dabei erfahren die Besucherinnen und Besucher Wissenswertes zur Geschichte der Burg und können den Bergfried besteigen. Eine überdachte Plattform mit Sitzgelegenheiten lädt zum Verweilen ein. Außerdem sind weitere historische Stätten im Landkreis Landsberg am Tag des offenen Denkmals geöffnet, darunter der Schacky-Park in Dießen, das Gasteiger-Haus in Holzhausen und das Rochlhaus in Thaining.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14 September, bietet zudem der ADFC-Kreisverband Landsberg, in Zusammenarbeit mit der Kreisheimatpflege des Landratsamtes Landsberg, eine geführte, kostenlose Radtour von Landsberg nach Prittriching zum historischen Schulhaus mit Heimatmuseum an.

Auf dem Rückweg ist ein Halt an der Burgruine Haltenberg geplant. Treffpunkt für die Radtour ist vor der AOK an der Waitzinger Wiese in Landsberg um 11.30 Uhr. Abfahrt ist um 11.45 Uhr, die Tourenlänge beträgt 45 Kilometer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zur Tour unter www.landsberg-am-lech.adfc.de. (AZ)