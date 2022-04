Landsberg

06:01 Uhr

Heute ist Welttag des Buches – zwei Landsberger Autorinnen erzählen

Plus Ob dicke Bände voller Wissen, lustige Ratgeber oder fantasievolle Geschichten: Bücher bereichern das Leben. Zwei Hobby-Autorinnen aus der Region Landsberg erzählen über ihre Leidenschaft.

Von Vanessa Polednia

Mit einem Buch wahlweise in eine Hängematte und in eine andere Welt eintauchen: Lesen ist für viele Menschen ein Ausgleich zum stressigen Alltag. Wenige wechseln wohl auf die andere Seite und schreiben in ihrer Freizeit ein eigenes Buch. Zum UNESCO-Welttag des Buches hat das LT mit zwei Hobby-Schriftstellerinnen aus der Region Landsberg über ihre Liebe zum Schreiben gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen