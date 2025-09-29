Riesenkürbisse in Kaltenberg: Das Züchten ist eine Wissenschaft für sich

Langsam rollt der Gabelstapler über den Sandplatz in der Arena in Schloss Kaltenberg. Auf einer Palette, schwer und zugleich verletzlich, thront ein Kürbis: hellorange, unförmig, groß wie ein halber Kleinwagen. Wo sonst das Ritterturnier stattfindet, steht am Samstag zum ersten Mal die Bayerische Kürbiswiegemeisterschaft an. 13 Teilnehmer haben Kürbisse großgezogen und gepflegt, einer ist mächtiger als der andere. Jetzt sind alle Augen auf die Waage gerichtet. Ein Raunen geht durch die Menge, als der Kürbis abgesetzt wird. Dann verkündet der Moderator das Ergebnis: 370,2 Kilogramm. Für einen Moment herrscht Stille, dann brechen Jubel und Applaus los.

Im Umfeld der ehemaligen bayerischen Königsfamilie in Kaltenberg ist eine solche Kürbiskrone ein naheliegendes Motiv. Foto: Thorsten Jordan

Es ist der Siegermoment für Michael Asam aus Heretshausen (Kreis Aichach-Friedberg), der mit seinem Riesenkürbis den ersten Platz bei der bayerischen Kürbiswiegemeisterschaft und ein Preisgeld von 700 Euro erringt. Der gelernte Schmied ist erfahrener Züchter und war mit einem 745-Kilogramm-Kürbis schon Drittplatzierter bei der Deutschen Meisterschaft in Ludwigsburg. Auf Platz zwei folgt Mario Spannbauer aus Waldkirchen im Bayerischen Wald mit 293,8 Kilogramm, den dritten Platz sichert sich Markus Gödel aus Ansbach mit 275,5 Kilogramm.

Niemand weiß, ob ein Riesenkürbis bis zur Meisterschaft durchhält

Der Wettbewerb ist mehr als nur ein Wiegen. Er ist das Finale eines monatelangen, nervenaufreibenden Abenteuers. Ein Riesenkürbis wächst etwa drei Monate, teilweise zehn Kilo am Tag. Doch niemand weiß, ob er die Zeit bis zum Wettkampf übersteht. „Es kann passieren, dass er kurz vor dem Ziel einfach aufreißt“, erzählt Peter Frei, Deutscher Meister in den Jahren 2004 und 2007, und deutet auf die dicke, aber empfindliche Schale seines Beitrags. „Dann war die ganze Arbeit umsonst.“

Ebenfalls naheliegend: Eine Ritterskulptur aus Kürbissen. Foto: Thorsten Jordan

Drei Dinge, da sind sich die Züchter einig, sind entscheidend: good seed, good soil, good luck. Gute Samen, guter Boden und das nötige Quäntchen Glück, vor allem beim Wetter. Sonnig sollte es sein, aber nicht zu heiß.

Die Samen für die Kürbisse können mehrere hundert Euro kosten

Doch selbst mit dem besten Samen bleibt ein Risiko: Ein Exemplar, für das man mehrere hundert Euro bezahlt hat, kann sich am Ende als unbrauchbar erweisen. Manche Samen werden auf Aktionen gehandelt und kosten bis zu 1000 Euro, denn ihre Gene tragen die Chance auf Höchstgewichte. Aber auch schon für zehn Euro lassen sich Samen kaufen, die zu Kürbissen von 500 Kilogramm heranwachsen.

Für einen guten Boden hat Frei tonnenweise Pferdemist untergearbeitet. Am besten ist mehrere Jahre alter, schon leicht zersetzter Mist. „Das ist der beste Dünger, den man haben kann“, meint er. Manche helfen mit zusätzlichen Nährstoffen nach, greifen sogar zu Hormonbehandlungen. Während die Kürbispflanze wächst, breitet sie riesige Blätter aus, die Sonnenenergie sammeln und für das Gewicht des Kürbisses verantwortlich ist.

Der bislang schwerste deutsche Kürbis hat über eine Tonne gewogen

Dass Kürbisse nicht nur aus Gärtnerleidenschaft, sondern auch mit Wissenschaft gezüchtet werden, zeigt der Blick in die Szene. Die Organisation Great Pumpkin Commonwealth hat sogar eine Formel entwickelt, um das potenzielle Gewicht vorherzusagen: OTT – over the top. Dabei werden Durchmesser und Längenmaße des Kürbisses bis zu seiner Mitte genommen. Die addierten Maße ergeben die Schätzung für das Gewicht. Ist der Kürbis am Ende schwerer als die Berechnung vermuten lässt, steigt der Wert seiner Samen enorm.

Mit schwerem Gerät wurden die Riesenkürbisse in die Arena gebracht. Das Foto zeigt einen Kürbis von Mario Spannbauer aus Waldkirchen im Bayerischen Wald. Foto: Thorsten Jordan

Die Szene ist eng vernetzt. Über Foren und Vereine tauschen Züchter weltweit Samen und Erfahrungen. Der Trend kommt aus den USA, aus Kanada. Dort gilt die 2008 verstorbene Züchterlegende Howard Dill als Pionier der Riesenkürbisszene. In Deutschland machte sich vor Kurzem der 22-jährige Luca Stöckl einen Namen. Er ist mit einem 1052-Kilogramm-Kürbis deutscher Rekordhalter und zugleich Europameister. Auch wenn sein Kürbis in Kaltenberg wenig aussichtsreich ist, hat Stöckl für die deutsche Meisterschaft in Ludwigsburg im Oktober Hoffnung und schon einen aussichtsreichen Kandidaten auf dem Feld.

Das Kaltenberger Kürbisfestival dauert noch bis über Halloween hinaus

In Kaltenberg geht es aber nicht nur um Rekorde. Es gibt auch eine Sonderwertung für Kürbisse, die am nächsten an einem bestimmten Gewicht liegen.

Eine Bootfahrt im Kürbis in der Arena in Kaltenberg ist eine ganz spezielle „Kürbiswelten"-Attraktion. Foto: Thorsten Jordan

Neben den riesigen orangenen „Fieldpumpkins“ besteht auch eine Extrakategorie für den grünen „Atlantic Squash“. Hier gewinnt ein Kürbis schon mit knapp 50 Kilogramm, die Sorte wird nicht so groß und schwer wie ihre orangenen Verwandten.

Wer die Giganten nicht nur am Tag des Wettbewerbs sehen will, kann sie weiterhin in den Kürbiswelten in Kaltenberg bestaunen. Bis zum 2. November gibt es an den Wochenenden Veranstaltungen wie die Kürbisregatta und das Schnitzfestival sowie Mitmach-Aktionen für die ganze Familie und Kürbisspezialitäten auf dem Herbstmarkt. Am letzten Wochenende werden die Kürbisse „geschlachtet“ und ihr Saatgut verlost. Zum Essen sind die Riesen eher nicht, dafür eignen sich andere Sorten besser. Spektakulär sind sie aber allemal.