Zusammenstoß beim Überholen auf der Ortsverbindungsstraße

Auf der Ortsverbindungsstraße von Unterdießen nach Ellighofen soll es laut Polizeibericht am Mittwoch, gegen 12 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein 23-jähriger Landsberger wollte mit seinem Pkw ein landwirtschaftliches Fahrzeugzeug überholen. Dabei übersah er jedoch ein links neben ihm bereits im Überholvorgang befindliches Auto und prallte mit diesem zusammen. Der 46-jährige Fahrer aus dem südlichen Landkreis blieb ebenso unverletzt wie der Landsberger. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf rund 4500 Euro. (AZ)

Ortsverbindungsstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterdießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis