Landkreis Landsberg

Zusammenstoß beim Überholen auf der Ortsverbindungsstraße

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Unterdießen und Ellighofen kommt es zu einem Verkehrsunfall. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.
    Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Auf der Ortsverbindungsstraße von Unterdießen nach Ellighofen soll es laut Polizeibericht am Mittwoch, gegen 12 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein 23-jähriger Landsberger wollte mit seinem Pkw ein landwirtschaftliches Fahrzeugzeug überholen. Dabei übersah er jedoch ein links neben ihm bereits im Überholvorgang befindliches Auto und prallte mit diesem zusammen. Der 46-jährige Fahrer aus dem südlichen Landkreis blieb ebenso unverletzt wie der Landsberger. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf rund 4500 Euro. (AZ)

