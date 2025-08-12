Zusammenstoß zwischen Lkw und Auto: Mann wird leicht verletzt

Am Montagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 50-Jähriger gegen 9.15 Uhr mit seinem Holztransporter-Gespann von der Kreisstraße LL 9 nach links auf die Staatsstraße 2054 in Richtung Landsberg abbiegen.

Dabei übersah er jedoch ein von links kommendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Der 64-jährige Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Augsburg erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 7000 Euro. (AZ)