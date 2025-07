Zwei Männer gehen in einer Disco in Igling mit Flaschen aufeinander los

Mit Flaschen sind am Sonntag gegen 1.45 Uhr zwei Männer in einer Diskothek in Igling aufeinander losgegangen, berichtet die Landsberger Polizei. Ein 33-jähriger Augsburger und ein 34-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis schlugen sich gegenseitig eine Flasche über den Kopf, wobei sich beide erheblich am Kopf und zumindest einer durch die Scherben an den Händen verletzten. Die beiden Kontrahenten wurden durch den Rettungsdienst in das Klinikum Landsberg transportiert und müssen sich nun jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (AZ)

