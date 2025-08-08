Icon Menü
Zwei Personen werden bei Unfall in Asch leicht verletzt

Asch

Zwei Personen werden bei Unfall in Asch leicht verletzt

Der Fahrer eines Transporters übersieht am Donnerstag in Asch einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.
    Bei einem Verkehrsunfall in Asch sind am Donnerstagmittag zwei Personen leicht verletzt worden.
    Bei einem Verkehrsunfall in Asch sind am Donnerstagmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag gegen 13.25 Uhr ist ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Transporter auf der Dorfstraße in Asch unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Ascher Bahnhofstraße übersah er laut Polizei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 35-Jährigen.

    Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 31-jährige Mann und die 35-jährige Frau wurden jeweils leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 15.500 Euro. Der Pkw und der Transporter mussten abgeschleppt werden, so die Polizei. (AZ)

