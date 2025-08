Schildbürgerstreich: Warum 200 Meter Straße nicht saniert wurden

Knapp drei Wochen war die Straße zwischen Welfenkaserne und Sommerkeller gesperrt, weil die Gemeinde Igling die Fahrbahn ertüchtigt hat. Wer jetzt auf der Strecke unterwegs ist, wundert sich, dass ein etwa 200 Meter langer Abschnitt nicht saniert wurde, lediglich die Markierung wurde erneuert. Die Schilder, die dort vor Spurrillen warnen, stehen immer noch. Iglings Bürgermeister Günter Först winkt ab: Die 200 Meter fallen in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Landsberg.

Die Ortsverbindungsstraße zwischen Landsberg und Igling war viele Jahre eine Kreisstraße, mittlerweile ist sie abgestuft und die Gemeinde und die Stadt sind auf ihrer Gemarkung Straßenbaulastträger. Vor allem der Abschnitt zwischen der Welfenkaserne und dem Sommerkeller war in die Jahre gekommen, aufgrund von Spurrillen galt dort auch eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde. Schon seit einigen Jahren plant die Gemeinde Igling den Bereich zwischen Sommerkeller und der Flurgrenze nach Landsberg zu sanieren. Jetzt ist der Abschnitt runderneuert. Aber eben nur der Iglinger Abschnitt.

Die Stadt Landsberg saniert den östlichen Teil der Strecke

Die Stadt Landsberg führte Anfang Juli „dringend notwendige“ Deckenbauarbeiten in der Siegfried-Meister-Straße durch. Das ist der Abschnitt der ehemaligen Iglinger Straße zwischen der Celsiusstraße (Kreisverkehr) und der Franz-Kollmann-Straße (Abfahrt Edeka Zentrallager). Im Zuge der Maßnahme wurde die beschädigte Asphaltdeckschicht aufgrund zahlreicher Risse und Ausbrüche vollständig erneuert. Zusätzlich wurden beidseitig die Bankette instandgesetzt und Markierungsarbeiten auf dem neuen Fahrbahnbelag durchgeführt.

An dieser Stelle im Wald zwischen Welfenkaserne und Sommerkeller wechselt der Fahrbahnbelag. Dort befindet sich die Flurgrenze zwischen Igling und Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Im Anschluss an die Maßnahme der Stadt Landsberg ertüchtigte die Gemeinde Igling ihren Abschnitt zwischen Sommerkeller und Flurgrenze. Stadt und Gemeinde hatten das gleiche Unternehmen beauftragt. Und laut Iglings Bürgermeister Günter Först gab es auch noch eine Besprechung, ob der 200 Meter lange Bereich aufgrund seines Zustands nicht doch gleich saniert werden soll. Die Stadt habe aber letztlich abgewunken.

Der fehlende Abschnitt soll in den nächsten Jahren saniert werden

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt die Pressestelle der Stadt, warum die 200 Meter Straße nicht ertüchtigt wurden. Der Deckenbau der Stadt sei zwar heuer im Straßenunterhalt angesetzt gewesen, die Bundeswehr habe ihre Logistik aber nicht umstellen können und sei auf die Zufahrt zur Welfenkaserne angewiesen gewesen. Die hätte nämlich gesperrt werden müssen, weil die Stadt den Abschnitt zwischen Flurgrenze und Abfahrt Edeka in einem Stück sanieren möchte. „Die Straße befindet sich in einem ausreichenden Zustand, dass der Verkehr fließen kann. Die fehlende Strecke wird in den nächsten Jahren saniert“, so die Antwort der Pressestelle.