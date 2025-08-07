Icon Menü
Zwischen Peiting und Schongau: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Brückengeländer und wird schwer verletzt

Peiting/Schongau

Radfahrer prallt mit Kopf gegen Brückengeländer und wird schwer verletzt

Auf der Lechbrücke zwischen Peiting und Schongau stürzt ein Radfahrer und prallt mit dem Kopf gegen das Geländer. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
    Zwischen Peiting und Schongau ist am Mittwoch ein Radfahrer gestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.
    Zwischen Peiting und Schongau ist am Mittwoch ein Radfahrer gestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwochnachmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben fuhr der 24-Jährige gegen 14.15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg von Peiting in Richtung Schongau. Auf der Lechbrücke passierte er zunächst einen Fußgänger und kam anschließend mit seinem Rad zu nah an das Brückengeländer. Dabei verhakte sich das Pedelec offensichtlich und der Mann stürzte.

    Er prallte mit seinem Kopf gegen das Geländer und wurde dabei schwer verletzt, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich laut Polizei der Verdacht, dass der 24-Jährige alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs war. Darum wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)

