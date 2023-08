So viele Frauen treten in Ihrem Stimmkreis als Direktkandidatin an

Von Jakob Stadler - 11:59 Uhr Artikel anhören Shape

Der Frauenanteil unter den Direktkandidatinnen und -kandidaten bei der Landtagswahl 2023 ist gering. Unsere Auswertung zeigt zudem starke Unterschiede je nach Region und Partei.

Nur etwa jeder vierte Sitz ging zuletzt an eine Frau: Der Bayerische Landtag ist das Landesparlament in Deutschland mit dem geringsten Frauenanteil. Aktuell machen sie 55 von 205 Abgeordneten aus, 26,8 Prozent.

Am 8. Oktober steht die nächste Landtagswahl an. Und eine Auswertung der Direktkandidatinnen und -kandidaten aller Parteien zeigt, dass ein ähnliches Verhältnis bereits bei der Aufstellung besteht. So sind über alle 15 antretenden Parteien hinweg 26,6 Prozent der Direktkandidatinnen und -kandidaten Frauen.

