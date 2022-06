Landwirtschaft

vor 48 Min.

Ist der Bio-Boom schon zu Ende?

Biobauer Sebastian Rotter hat eine gute Kartoffelernte in Aussicht. Doch die Konsumzurückhaltung der Menschen, merkt auch er in seinem neuen Hofladen.

Plus Während der Corona-Krise hat die Öko-Branche einen steilen Aufstieg erlebt. Jetzt wird für die Bauern alles teurer – und die Kundschaft schaut mehr aufs Geld.

Von Matthias Zimmermann

Das Wetter könnte besser eigentlich gar nicht sein. Auf seinen Äckern in der Nähe von Gablingen im Landkreis Augsburg kann Bio-Landwirt Sebastian Rotter den Kartoffeln in diesen Tagen beinahe beim Wachsen zusehen. Mitte Juni kann er die ersten Frühkartoffeln im eigenen Hofladen anbieten. Auf den 170 Hektar Land des Betriebes baut er zudem Dinkel, Roggen, Hafer, Gerste, Sojabohnen, Zwiebeln, Kleegras und Raps an. Sein modernes Silolager mit einer Kapazität von 1200 Tonnen Weizen ist jetzt leer, beweist aber den Optimismus des jungen Unternehmers.

