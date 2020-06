Das Fleischwerk Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sei jetzt für 14 Tage geschlossen worden, so der Leiter des Krisenstabes, Thomas Kuhlbusch.

1029 Tönnies-Mitarbeiter wurden inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet

Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie unser "Corona-Update" und erhalten Sie einen kompakten Überblick über die Entwicklungen weltweit, in Deutschland und der Region. Jeden Abend um 20 Uhr per Push-Mitteilung in unserer NewsApp.