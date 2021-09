Live-Blog zur Bundestagswahl 2021: Diskussionen um Mindestlohn im Wahlkampf-Endspurt - Linke fordert "Gute-Löhne-Regierung"

Wie sieht die deutsche Politik in den nächsten vier Jahren aus? Am 26. September können die Bürgerinnen und Bürger bei der Bundestagswahl 2021 darüber entscheiden. In unserem Live-Blog lesen Sie schon im Endspurt vor der Wahl die wichtigsten Nachrichten und Hintergründe. Am Wahlabend berichten wir ausführlich über die deutschlandweiten Ergebnisse und haben gleichzeitig die Entwicklungen in Augsburg und der Region im Blick.

News, Analysen und Ergebnisse im Live-Blog zur Bundestagswahl 2021

Die Bundestagswahl findet alle vier Jahre statt und muss auf einen Sonntag oder Feiertag fallen. Die Wahllokale haben immer von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden direkt Prognosen veröffentlicht, die auf Befragungen der Wähler beruhen. Wenig später folgt eine erste Hochrechnung auf der Basis der bisherigen Auszählung. Bis die vorläufigen Ergebnisse vorliegen, dauert es im Normalfall bis in die Nacht oder bis zum nächsten Morgen.

Bei der Bundestagswahl 2021 entscheidet sich zum einen, welche Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten aus den 299 Wahlkreisen in Deutschland in den Bundestag einziehen. Zum anderen bestimmten die Wählerinnen und Wähler, welche Parteien es ins Parlament schaffen und wie viele Sitze sie jeweils bekommen.

Mit dem Ergebnis steht noch nicht fest, wie die künftige Bundesregierung aussieht. Mehrere Parteien werden eine Koalition aushandeln müssen, um eine Mehrheit im Parlament zu haben. Wenn die Regierung steht, wählen die Abgeordneten die neue Bundeskanzlerin oder den neuen Bundeskanzler.

Angela Merkel war bei der Bundestagswahl 2021 nicht noch einmal als Kanzlerkandidatin angetreten. Um ihre Nachfolge entwickelte sich ein Dreikampf: Ins Rennen waren Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) gegangen.

Wer sind die Gewinner der Bundestagswahl 2021? Wer die Verlierer? Ab dem 26. September finden Sie im Live-Blog nicht nur die News und Ergebnisse, sondern auch Analysen und Hintergründe, die den Ausgang der Wahl einordnen. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.